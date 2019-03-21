Возможно скоро россияне получат возможность бесплатно и без проволочек получать в отделениях пенсионного фонда (ПФР) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 21 марта, пишет "Парламентская газета".

В инициативе сказано, что зарегистрированное лицо вправе бесплатно получать в органах ПФР сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. Документ по выбору зарегистрированного лица может быть направлен ему в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, а также иным способом, включая почту.

Таким образом, при приеме на работу застрахованные лица будут предъявлять не СНИЛС, а документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в электронной форме.

Уточняется, что страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданные до вступления в силу закона, сохраняют свое действие, не подлежат обмену и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.