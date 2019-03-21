Возможно скоро россияне получат возможность бесплатно и без проволочек получать в отделениях пенсионного фонда (ПФР) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 21 марта, пишет "Парламентская газета".
В инициативе сказано, что зарегистрированное лицо вправе бесплатно получать в органах ПФР сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. Документ по выбору зарегистрированного лица может быть направлен ему в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, а также иным способом, включая почту.
Таким образом, при приеме на работу застрахованные лица будут предъявлять не СНИЛС, а документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в электронной форме.
Уточняется, что страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданные до вступления в силу закона, сохраняют свое действие, не подлежат обмену и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Комментарии
Гораздо интересней узнать, зачем 109 тыс. чиновников сидят на шее налогоплательщика, когда достаточно создания банковского счета для пенсионных накоплений? Или почему например пенсионные накопления не наследуются родными, если человек не дожил до пенсии?
это что, получается что страховой номер индивидуального лицевого счёта отменяется что-ли
и ежемесячно перечисляемые 22% от начисленной зарплаты нам как-бы прощяют )))
начинаем копить снова, но уже на другой счет и по другим правилам...