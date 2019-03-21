Путин обсудил меры для сдерживания роста цен на продукты в Крыму

Решение проблемы завышенных цен на продукты питания в Крыму, вопросы недостатка предложения в туристической отрасли и развитие транспортной инфраструктуры на полуострове обсуждались на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

"Приняты решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания и с вопросами создания туристической инфраструктуры. Потому что у нас туристический поток очень сильно растет, и туристическая инфраструктура не в полном объеме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым", – сказал Козак.

"Также поднимались вопросы развития самой туристической инфраструктуры, средств размещения, и вопросы развития дорог внутри Крыма, не только транспортной инфраструктуры, которая связывает его с Россией, но и всех внутренних автомобильных дорог, и сферы услуг, и обеспечения экологической безопасности, благоустройства, создания комфортной городской среды на туристических маршрутах, вопросы, связанные с обеспечением жильем военнослужащих", – добавил он.

Отмечается, что по итогам совещания приняты необходимые решения. "Мы договорились, что в Крыму в настоящее время создается пять индустриальных парков, которые обеспечиваются в рамках ФЦП "Развитие Крыма" всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной инфраструктурой. И в рамках этих индустриальных парков сейчас проведем отбор, конкурс создания транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги розничной торговле в Крыму, для того чтобы уменьшить издержки", – подчеркнул Козак.

При этом он отметил, что проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы: "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены – точно нет. Есть дополнительные издержки, связанные с тем, что они продукты из соседних регионов завозят мелкими партиями. Дополнительные транспортные издержки должны снять крупные логистические центры".