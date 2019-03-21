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Путин обсудил меры для сдерживания роста цен на продукты в Крыму

, ИА "Амител"
Отмечается, что по итогам совещания приняты необходимые решения
Проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы / Фото: runaruna.ru

Проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы / Фото: runaruna.ru

Решение проблемы завышенных цен на продукты питания в Крыму, вопросы недостатка предложения в туристической отрасли и развитие транспортной инфраструктуры на полуострове обсуждались на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

"Приняты решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания и с вопросами создания туристической инфраструктуры. Потому что у нас туристический поток очень сильно растет, и туристическая инфраструктура не в полном объеме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым", – сказал Козак.

"Также поднимались вопросы развития самой туристической инфраструктуры, средств размещения, и вопросы развития дорог внутри Крыма, не только транспортной инфраструктуры, которая связывает его с Россией, но и всех внутренних автомобильных дорог, и сферы услуг, и обеспечения экологической безопасности, благоустройства, создания комфортной городской среды на туристических маршрутах, вопросы, связанные с обеспечением жильем военнослужащих", – добавил он.

Отмечается, что по итогам совещания приняты необходимые решения. "Мы договорились, что в Крыму в настоящее время создается пять индустриальных парков, которые обеспечиваются в рамках ФЦП "Развитие Крыма" всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной инфраструктурой. И в рамках этих индустриальных парков сейчас проведем отбор, конкурс создания транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги розничной торговле в Крыму, для того чтобы уменьшить издержки", – подчеркнул Козак.

При этом он отметил, что проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы: "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены – точно нет. Есть дополнительные издержки, связанные с тем, что они продукты из соседних регионов завозят мелкими партиями. Дополнительные транспортные издержки должны снять крупные логистические центры".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.03.2019 09:59
- гость -

Когда до Алтайского края дело дойдет?

0  0
21.03.2019 10:00
- гость -


21.03.2019 09:59
- гость -

Когда до Алтайского края дело дойдет?
---------
АК с другими регионами - спонсор этого банкета.

0  0
21.03.2019 11:00
- гость -

"АК с другими регионами - спонсор этого банкета."
АК сам получает поддержку из бюджета страны больше чем Крым! Чья бы корова мычала.

0  0
21.03.2019 11:07
- гость -


- гость -

"АК с другими регионами - спонсор этого банкета."
АК сам получает поддержку из бюджета страны больше чем Крым! Чья бы корова мычала.
--------
Это не поддержка, это подачки, С учетом того, что. большая часть налогов собираемых уходит в москву, то эти подачки за счет самих жителей регионов.

0  0
21.03.2019 11:07
- гость -

Мы не Крым, здесь его дружкам не построить дороги за миллиаааарды, гостиницы и рестораны. Так загнётесь. Без денег.

0  0
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