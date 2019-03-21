Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что "Газпром" начал оповещать заинтересованные государства о том, что намерен остановить транзит газа через Украину с 2020 года.

По словам Коболева, после 2019 года закончится контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Украинская компания передаст управление газотранспортной системы независимому оператору, которому предстоит заключить контракт с "Газпромом" на транзит газа.

"Либо "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать", – заявил Коболев.

Он также сообщил, что Украине придется запасать топливо, если транзит российского газа через страну все же прекратится.

Стоит отметить, что вопросы транзита российского газа через Украину уже неоднократно обсуждались на встречах обеих сторон и Евросоюза. Последняя из них состоялась в январе в Берлине, переговоры планируют продолжить в мае этого года. Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается полностью перекрывать газ для Украины, если этот транзит будет экономически выгоден.