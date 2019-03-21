Собчак призналась, сколько она зарабатывает в месяц

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак на своем YouTube-канале рассказала, что ее ежемесячный доход составляет порядка четырех миллионов рублей.

Собчак опубликовала свое интервью с блогером Амираном Сардаровым. Она побывала в его офисе, где встретилась с пранкером Эдвардом Билом. Пообщавшись с ним о его зарплате, она призналась, сколько зарабатывает сама.

"Где-то 3-4 миллиона в месяц", – сказала Собчак. В ответ Эдвард Бил посмеялся и заявил, что в свои 22 года зарабатывает примерно столько же.

По словам молодого человека, он разбил несколько дорогих авто и теперь вынужден водить Bentley. "И у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности", – ответила ему Собчак.