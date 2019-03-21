Церемония представления временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Олега Хорохордина состоится в пятницу, 22 марта, передает "Интерфакс".

В аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе сообщили, что представление врио губернатора депутатам республиканского парламента намечено на пятницу. В церемонии примет участие полпред главы государства Сергей Меняйло.

Ранее стало известно, что прежний руководитель региона Александр Бердников, который стоял во главе республики с 2005 года, написал заявление об отставке.

Читайте также: Путин принял отставку главы Республики Алтай Бердникова

Президент России Владимир Путин принял отставку республиканского руководителя и назначил временно исполняющим обязанности главы региона уроженца Алтайского края Олега Хорохордина.