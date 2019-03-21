Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал введение Украиной санкций против главы компании Игоря Сечина словами "подтявкивать надо вовремя", сообщает РИА "Новости".

В среду, 20 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России. В частности были введены санкции против Сечина. Ранее Канада также ввела санкции против главы "Роснефти".

"Проснулись, подтявкивать надо оперативно. Из Канады пришла благая весть. На самом деле проснулись. Я уже сказал про канадцев, сейчас повторю про украинцев – подтявкивать надо оперативно. Если задача подтявкивать стоит, а она стоит, то это надо делать оперативно. Иначе можно получить ремнем хозяина, пять лет они соображали. Это смешно и унизительно для Украины", – заявил Леонтьев.

Евросоюз и США в 2014 году ввели санкции против российских компаний из-за ситуации на Украине. "Роснефть" попала под секторальные санкции, включающие ограничения на поставку оборудования и предоставление услуг, также для компании был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС и США, а ее глава Игорь Сечин был включен в персональный американский санкционный список.