Медведев со своим аппаратом не будет переезжать в "Москву-Сити"

Программа по формированию в деловом центре "Москва-Сити" кластера для федеральных органов исполнительной власти и дальнейший переезд туда российских чиновников не затронет аппарат правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в аппарате кабмина.

"Все по-прежнему будут работать в Белом доме", – сказал источник. Он пояснил, что одной из причин переезда, помимо главной – оптимизации расходов на содержание министерств – является то, что зачастую чиновники даже из одного ведомства разбросаны по разным зданиям в Москве. Переселение же в деловой центр "Москва-Сити" поможет решить эту проблему.

Ранее Медведев поручил подготовить программу переезда министерств и ведомств "Москву-Сити", просчитав до 15 апреля финансовую модель программы по формированию в деловом центре кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти.

На прошлой неделе в новые офисы "Москвы-Сити" начали переезжать сотрудники министерства экономического развития и министерства промышленности и торговли. Также, как ожидается, переедут Минсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм.

Медведев уже побывал в новом пространстве и присмотрел себе кабинет для переговоров. Он отметил, что переезд трех министерств в одну башню в "Москве-Сити" позволит сэкономить средства федерального бюджета, а здания, где они располагались раньше, будут использоваться в дальнейшем для других нужд, в том числе на коммерческой основе.