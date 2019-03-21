Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети в будущем стали врачами, юристами или предпринимателями, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

24% родителей в России хотят, чтобы их дети освоили профессию врача. Чуть меньше (18%) назвали самой желанной профессию юриста или адвоката. На третьем месте по популярности – предпринимательство (15%).

Кроме того, многие родители хотели бы видеть своих детей военнослужащими (13%), программистами (13%), инженерами (12%), а также сотрудниками МВД и ГИБДД (11%).

Только 7% опрошенных предпочитают, чтобы их дети стали экономистами. Еще меньше (5%) заявили о желании видеть своих детей преподавателями.

"Мать всех профессий – учитель является наименее предпочтительной, показывая не только упадок ее престижа в связи с непростым социальным положением, но и отставание в понимании ее важности для формирования полноценной личности", – отметил президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин. Он подчеркнул, что без начального школьного образования и хороших учителей в России не будет ни хороших врачей, ни грамотных юристов.