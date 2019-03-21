Власти Польши объяснили свой отказ приглашать президента России Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).

Отмечается, что данное решение "принималось исходя из современных, а не исторических реалий". Москва якобы неверно оценивает события 1939 года. Поэтому президента России на годовщине в Польше не будет.

Руководство Польши решило пригласить исключительно тех, с кем "тесно сотрудничает для установления мира". Представитель президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что логика МИД РФ, откуда последовала реакция на отказ приглашать российского президента, "проблематична".

Ранее в МИД России отреагировали на странное решение польских властей следующими словами: "Свой замысел польские власти обосновывают некими "современными реалиями", игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено".

В МИД также добавили, что решение сделать мероприятие "келейным" – это очередная попытка польской администрации фальсифицировать историю Второй мировой войны.

В сентябре 2019 года во всем мире будет отмечаться 80-летие начала Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года Вооруженные силы Германии перешли границы Польши. С этого момента начался самый крупный вооруженный конфликт в истории человечества.