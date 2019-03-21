Власти Польши объяснили свой отказ приглашать президента России Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).
Отмечается, что данное решение "принималось исходя из современных, а не исторических реалий". Москва якобы неверно оценивает события 1939 года. Поэтому президента России на годовщине в Польше не будет.
Руководство Польши решило пригласить исключительно тех, с кем "тесно сотрудничает для установления мира". Представитель президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что логика МИД РФ, откуда последовала реакция на отказ приглашать российского президента, "проблематична".
Ранее в МИД России отреагировали на странное решение польских властей следующими словами: "Свой замысел польские власти обосновывают некими "современными реалиями", игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено".
В МИД также добавили, что решение сделать мероприятие "келейным" – это очередная попытка польской администрации фальсифицировать историю Второй мировой войны.
В сентябре 2019 года во всем мире будет отмечаться 80-летие начала Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года Вооруженные силы Германии перешли границы Польши. С этого момента начался самый крупный вооруженный конфликт в истории человечества.
Комментарии
Дык, эта, а разве СССР границы Польши не переходил 17.09.39 с формулировкой: "Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.
Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными"...
Гитлер напал на Польшу, когда договорился со Сталиным о её разделе. Т.е. вступив в сговор с коммуняками, нацисты развязали ВМВ. Т.о. война была развязана Третьим Рейхом в союзниках которого на тот момент был СССР. Ну и насколько уместно присутствие
советскойроссийской делегации на этом мероприятии?
Если бы Великобритания, США и Франция знали о тайном соглашении коммунистов и нацистов, война была бы объявлена обоим режимам. На данном этапе Сталин переиграл Гитлера заявившись в Польшу через две недели как бы по совокупности обстоятельств, но по факту дорожка стелилась в равной степени обеими сторонами.
союзниках которого на тот момент был СССР.
так таки только СССР, а другие типа нет )))
1933 год. Пакт четырех (Италия, Германия, Англия, Франция).
1934 год. Пакт Пилсудского-Гитлера (Германия, Польша).
1935 год. Морское Англо-Германское соглашение.
1936 год. Антикомиртерновский Пакт (Германия, Япония).
1938 год. Мюнхенский сговор (Англия, Франция, Германия, Италия).
1939 год. Германо-Румынские экономические договоры и соглашения
1939 год. Договор о ненападении Германии на страны Прибалтики.
Аборигенам и гостям.Господа, вы почитайте договор о ненападении.Вы ни разу не найдете слова "союзник".
А что касается поведения Польши, её ещё Черчилль назвал европейской гиенй.А гиены, как вы знаете, питаются отбросами, как поляки попитались Тешинской областью Чехословакии, когда Чемберлен и Даладье сдали Чехословакию фашистам.
21.03.2019 14:06
- гость -
1.И сколько из них содержали секретные части?
2.Как это оправдывает действия Сталина? Типа им можно а мне нельзя?
3.Мюнхенские соглашения. Сговор должен содержать тайную часть, поэтом сговор это пакт Молотова-Риббентропа.
3. Какие из этих соглашений, договоров и пактов привели к развязыванию ВМВ? Правильно, пакт Молотова-Риббентропа. Согласовав свои действия со Сталиным, Гитлер напал на Польшу, с этого момента Рейх объявляет войну Англия, США и Франция.
Если бы Великобритания, США и Франция знали...
"...в случае любой акции, которая будет явно угрожать независимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопротивление своими национальными вооружёнными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах. Оно дало польскому правительству заверение в этом.
Я могу добавить, что французское правительство уполномочило меня разъяснить, что оно занимает по этому вопросу ту же позицию, что и правительство Его Величества"
)))
21.03.2019 14:15
Владимир В.
Нужно не на то что написано смотреть, а то что произошло по факту. На бумаге и парадов совместных не было по результату окончания польской компании.
Германия оказалась в экономической изоляции. Вступление в войну Франции и Англии отрезало ее от поставок из-за рубежа. Импорт важнейших видов сырья —нефти, железной руды, меди — упал до кризисно низкого уровня. Экономика, полностью зависящая от импортных поставок, была на грани полного развала. Немецкую военную машину спасало только экономическое соглашение с Москвой.
В сентябре 1939 года британское правительство информировало СССР о введении морской блокады Германии и намерении досматривать и задерживать суда, которые будут перевозить грузы, усиливающие немецкий военный потенциал. Англичане не без оснований полагали, что морская блокада станет для нацистов чувствительным ударом. Но Гитлер успокоил своих генералов:
— Нам нечего бояться британской блокады. Восток поставит нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк.
Фюрер оказался прав.
7 января 1940 года Молотов сказал немецкому послу в Москве:
— Мы даем Германии сырье, которое не является для нас излишним, а делаем это за счет урезывания нужд обороны и хозяйственного плана.
В 1940 году больше половины советского экспорта уходило в Германию. В общей сложности Гитлер получил от Сталина восемьсот с лишним тысяч тонн нефти, полтора миллиона тонн зерна, а также медь, никель, олово, молибден, вольфрам и кобальт — стратегически важные материалы, без которых бы военная промышленность Германии остановилась. Ни в одной другой стране нацисты бы этого не купили.
Некоторые виды сырья, нужного немецкой военной промышленности, Советский Союз специально покупал в других странах и поставлял Германии. Это в первую очередь редкие металлы и каучук, без которого бы моторизованные части вермахта через несколько недель остановились.
6 марта 1941 года посол Шуленбург передал Молотову просьбу Берлина ускорить поставки каучука и ряда цветных металлов. Молотов обещал помочь. А 10 марта сообщил послу, что обещание будет исполнено. До нападения на Советский Союз оставалось два с половиной месяца…
"Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма, и поэтому необходимо мирным путём преодолеть наши нынешние трудности... Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России" (c)