Правила лишения родительских прав хотят изменить в России

В статью 12 Семейного кодекса предлагается внести поправку о том, что лишение родительских прав будет возможно лишь, если до этого родители были ограничены в правах, пишет "Парламентская газета".

21 марта документ планируется к рассмотрению на заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

"Незамедлительное перемещение ребенка производится на основании акта, в котором указываются основания его перемещения. Данный акт подписывается лицом, на попечении которого находится ребенок. Если лицо, на попечении которого находится ребенок, отказывается от подписания акта либо не может подписать его в силу состояния здоровья, данный факт также отмечается в акте", – говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас ребенка могут забрать органы опеки и попечительства на основании решения уполномоченного органа. Предлагается закрепить, что "незамедлительное перемещение" осуществляется сотрудниками органа опеки и попечительства в рабочее время или сотрудниками внутренних дел в ночное время, а также в выходные дни.

Ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что отбирать ребенка у родителей необходимо только при реальной угрозе его жизни, а если это все же произошло, то преимущественное право опеки или усыновления детей должно быть у ближайших родственников, а не у приемных родителей.

По ее словам, институт изъятия детей из семьи не должен работать как "институт государственного принуждения", и его нужно применять только при реальной угрозе жизни ребенка.