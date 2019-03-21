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В ожидании изменений: эксперты строительной сферы подняли острые вопросы

, ИА "Амител"
В Барнауле прошла презентация Фонда развития механизмов гражданского контроля

Алтайский край присоединился к Всероссийскому Совету руководителей организаций строительного комплекса, создаваемого на базе Фонда развития механизмов гражданского контроля. Целью работы Совета является обеспечение законотворческой деятельности информацией и оценкой процессов и проблем строительной комплекса представителями реального сектора экономики, с учетом прав и интересов конечных потребителей. Об этом говорили на презентации Совета, которая состоялась 15 марта 2019 года в Барнауле. 

Добиться диалога

Одной из самых обсуждаемых тем в строительной отрасли, волнующей не только застройщиков, но и потребителей, является переход к проектному финансированию и использованию эскроу-счетов. Согласно данной схеме, потребители будут вносить денежные средства на специальные счета в банке, где они будут храниться до окончания строительства, а текущее финансирование застройщика будет осуществлять банк.

Вместе с тем уже сегодня становится понятно, что далеко не каждый строительный проект будет интересен банкам для проектного финансирования. Все это создает риски сокращения количества застройщиков на первичном рынке недвижимости, а также оставляет открытым вопрос о завершении текущих проектов строительства, которые находятся в начальной степени реализации.

В целях представления для законотворчества объективной информации, которая может в значительной степени влиять на принимаемые решения, застройщики России объединяются для конструктивного и экспертного диалога с властью под эгидой Фонда развития механизмов гражданского контроля. Сейчас в нем представлено более 150 крупнейших игроков рынка, которые одновременно строят более 35 млн кв. м жилья. 

"Наш Фонд накопил колоссальный объем информации о рынке новостроек страны, полученной непосредственно от застройщиков. Сегодня мы в цифрах и фактах можем показать влияние тех или иных законодательных инициатив на отрасль в целом, выявить системные ошибки, которые могут быть не всегда видны в масштабах страны. Сейчас Фонд следит за тем, как отрасль переходит на проектное финансирование и эскроу-счета. Данные законодательные изменения – это настоящий вызов для участников рынка", – рассказала генеральный директор Фонда развития механизмов гражданского контроля Мария Кошеверская. – В качестве примера искажения информации об отрасли можно сказать, что по данным Минстроя в отрасли работает 1 млн человек, а Росстат сообщает о 6 млн. Это уже существенная разница. Мы понимаем, что нам нужно больше информации, чтобы с позиции экспертов общаться с депутатами Госдумы. Источником же самых актуальных данных об отрасли являются руководители компаний, именно поэтому мы приняли решение объединить их в Совет.

 

Показать задачи регионов

15 марта на презентацию Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса пришли представители банков, строительной отрасли, проектировщики, представители СРО и другие эксперты. Многие подчеркнули, что стремление законодателя решить проблему "обманутых" дольщиков, неизбежно тянет за собой другие проблемы.

Здесь можно говорить о том, что в связи с необходимостью перевода с 1 июля 2019 года части строительных объектов на эскроу-счета и проектное финансирование, их реализация, в принципе, может быть приостановлена. Одним из наиболее обсуждаемых последствий является рост цен на недвижимость, что негативно скажется на конечном потребителе.

"По нашим расчетам переход на эскроу-счета и проектное финансирование приведет к увеличению стоимости квадратного метра примерно на 25-30%", – поделился директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Ксения Белоусова, директор СЗ ИСК "Алгоритм": "Законодательные изменения в строительной сфере в последнее время вводят новые условия работы для застройщиков. Мы принимаем их в качестве ориентира и перестраиваем работу нашей компании под новые правила, поскольку планируем дальше осуществлять свою деятельность. Мы надеемся, что наш регион сможет максимально плавно преодолеть переходный период. Сегодня говорить о перспективах дальнейшего развития отрасли очень сложно. Я думаю, что изменения законодательства в этой сфере еще не все приняты".

Подробности уточняйте по телефону +7 (3852) 72-00-82 или на сайте alg22.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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