"АлтайБаскет" вновь проиграл в Чебоксарах во втором выездном матче против "Ястребов".

На этот раз барнаульцы уступили со счетом 59:66. Вторая встреча с чувашской командой получилась более упорной. Перед заключительной четвертью алтайские баскетболисты вели в счёте – 56:52, однако провалили решающий отрезок игры, уступив в нем -3:14.

Самым результативным в алтайской команде стал Владислав Лисовский. В его активе 21 очко. Напомним, что в первом матче против "Ястребов" "АлтайБаскет" проиграл с результатом 57:84.

В следующем туре 28-го и 29-го марта барнаульцы дома сыграют с "Рязанью".