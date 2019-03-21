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Большое будущее малого бизнеса: алтайская история успеха

, ИА "Амител"
Региональные производители активно сотрудничают с федеральными ретейлерами
Валерий Покорняк, гендиректор ТД 'Алтан' / Фото предоставлено пресс-службой ТД 'Алтан'

Валерий Покорняк, гендиректор ТД "Алтан" / Фото предоставлено пресс-службой ТД "Алтан"

Как малому бизнесу в России расширить горизонты? Сотрудничать с крупными сетями. Дело в том, что российский покупатель все чаще выбирает отечественное. Это в первую очередь касается продуктов питания, большинство из которых, по мнению 90% респондентов, должны быть местными. Спрос есть, а значит, небольшим предпринимателям достаточно найти подход к своему покупателю, расширяя каналы сбыта. Это тот случай, когда дуэты крупных ретейлеров и малого бизнеса действительно необходимы как рынку, так и покупателю.

Сделано в России

Качественная недорогая отечественная продукция – основа рациона жителей России, такой вывод можно сделать исходя из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При равной цене 95% россиян предпочтут купить местные, а не импортные овощи, 94% выберут отечественные рыбу и мясо, 91% – российские молочные продукты. Более 80% опрошенных предпочтут российские фрукты и макароны. Около половины россиян и вовсе выберут продукты, которые производят в их родном регионе. При этом 72% этих же респондентов предпочтут совершать покупки в крупных торговых сетях, которые предлагают покупателям выгодные скидки и бонусы, широкий ассортимент, более низкие цены.

В этом случае сотрудничество местных поставщиков и крупных сетей – естественный шаг на пути к развитию обеих сторон. Редакция ИА "Амител" решила выяснить, насколько малому бизнесу выгодно сотрудничать с гигантами ретейла.

"Федеральные торговые сети не могут обеспечивать 100% своих потребностей с помощью только лишь федеральных поставщиков, в том числе из-за логистических затрат. И чем глубже в центр России, тем больше на прилавках представлено локальной продукции, – комментирует председатель правления Российской ассоциации рынка ретейла Андрей Карпов. – Продукция с коротким сроком хранения – это всегда локальная продукция, продукция местных поставщиков – охлажденное мясо, хлеб, молоко, свежие овощи и зелень и другое. К тому же, есть целый ряд локальных брендов, имеющих широкую узнаваемость и востребованность среди населения. Торговые сети заинтересованы в быстрой оборачиваемости продукции, поэтому с удовольствием ставят на полку продукцию, востребованную покупателем".

Крупные сети укрепляются на Алтае

Более 50% оборота розничной торговли в Алтайском крае в последние годы обеспечивал малый бизнес. При этом, по данным регионального Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в регионе активно развивалась сетевая торговля: доля розничных сетей за последние три года увеличилась в 1,3 раза.

Эта тенденция характерна для всей Сибири. С октября 2017-го по сентябрь 2018-го количество точек федеральных ретейлеров в Сибирском федеральном округе увеличилось более чем на 30%. За Уралом открываются крупные распределительные центры, откуда товары поступают во все регионы присутствия сетей. Так оценивает ситуацию Мария Гаранина, менеджер по развитию регионального ретейла аналитической компании Nielsen.

История рыночной дружбы

Одна из алтайских историй успеха в области сотрудничества малого и крупного бизнеса – партнерство ТД "Алтан" и крупнейшего ретейлера России X5 Retail Group (входят торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). ТД "Алтан" – негосударственная холдинговая структура, объединившая крупные предприятия: ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Поспелихинская макаронная фабрика", ООО "Торговый Дом "Алтан". Компания специализируется на переработке твердых сортов пшеницы и производстве макаронных изделий и хлебопекарной муки.

Склад готовой продукции / Фото предоставлено пресс-службой ТД "Алтан"Прежде чем продукция торгового дома попала на полки сетей, предприятие прошло серьезный аудит у ретейлера.

"Это правильно, хотя многие федеральные сети, и даже локальные, аудит не делают. Я всегда удивлялся, как можно взять компанию в сеть, поставить ее товары на полку, но ни разу не побывать на производстве", – рассказывает Валерий Покорняк, генеральный директор ТД "Алтан".

В начале сотрудничества с X5 алтайские макароны появились на полках нескольких магазинов торговой сети, но уже в 2018 компания стала производить для Х5 продукцию под ее собственной торговой маркой "Лад", а также выпустила эксклюзивный формат продукта.

Представители федеральной сети помогли малому бизнесу усовершенствовать упаковку. "На этапе разработки дизайна упаковки нас консультировали специалисты Х5. Мы, как производители, можем некоторых вещей не знать, а ретейлеры знают", – объяснил Валерий Покорняк.

В магазинах X5 тестировали и новую упаковку макарон Granmulino от ТД "Алтан" в виде коробочки. По словам Валерия Покорняка, на сегодняшний день такой формат на рынке делают только несколько компаний, в том числе международных брендов.

Сейчас в универсамах "Пятерочка" представлено семь товарных позиций ТД "Алтан", в гипермаркетах "Карусель" – пять. По словам гендиректора торгового дома, на полках сети происходит регулярное обновление ассортимента в зависимости от спроса покупателей на конкретную продукцию.

Контроль качества – критерий успеха

Покупатель не прощает ошибок – это основная причина повышенного внимания к качеству продукции как со стороны крупного ретейла, так и со стороны государства. Детальный контроль качества на всех этапах создания продукта – от закупки сырья до полки магазина – залог успеха бизнеса сегодня.

"Нельзя забывать о том, что алтайские продукты, в целом, формируют имидж края, – отметила Юлия Пономарева, директор Департамента экономического развития Алтайской ТПП, член Комиссии по экспертизе и аттестации экспертов ТПП РФ. – Важно создавать не только качественную, но и интересную, востребованную продукцию. И стремиться поставлять ее в федеральные сети. В этом, кстати, помогают профильные мероприятия, где многие наши предприниматели "держат марку", регулярно получают награды, подтверждая высокое качество продукции, а вскоре оказываются на полках федеральных сетей".

Правильным шагом, по мнению эксперта, было бы возродить добровольческие кооперативные объединения местных производителей и продвигать алтайские продукты в сети через единые заготовительные пункты. Это решение существенно облегчило бы задачу для большинства местных товаропроизводителей и дистрибьюторов, считает эксперт.

Тем, кто планирует работать с федеральными торговыми сетями, Валерий Покорняк советует заранее рассчитать свои силы и возможности: "Ваш объем производства, качество, логистика должны соответствовать условиям договора. Иногда небольшие, средние компании могут не рассчитать свои усилия, поэтому возникают проблемы. В таком случае это проблемы не закупщика, а производителя".

Работа на совесть приносит производителю практический результат в виде расширения каналов сбыта и роста чистой прибыли. Товарооборот ТД "Алтан" в "Пятерочке" в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018 года вырос на 35%. Валерий Покорняк подчеркнул, что сейчас макароны производства компании можно найти в магазинах сетей X5 уже в нескольких регионах Сибири и Урала. В планах производителя – выход на рынок Центральной России и Москвы.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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