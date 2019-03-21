Журналист "Эхо Москвы в Барнауле" выиграла в престижном конкурсе

Журналист "Эхо Москвы в Барнауле" Анастасия Хлыновская стала лауреатом престижного конкурса "Экономическое возрождение России".

Данный конкурс ежегодно проводит Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.

От Алтайского края победителем в номинации "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле- и радиопередачи" стала Анастасия Хлыновская, журналист радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле", ведущая программы "Тема дня".

На конкурс ею был представлен цикл авторских работ – интервью с российским фермером американского происхождения Джастасом Уолкером, предпринимателем Алексеем Шефером, владелицей интернет-магазина Еленой Коноваловой, директором компании "Алтай-мастер" Дмитрием Перминовым, участниками молодежного проекта "Российско-китайский бизнес-инкубатор".

Анастасия Хлыновская познакомилась с гостями интервью благодаря форуму выпускников президентской и губернаторской программ подготовки управленческих кадров "Уникальный Алтай".

Алтайская торгово-промышленная палата выразила Анастасии благодарность за объективное освещение темы предпринимательства и пожелала дальнейших профессиональных успехов.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 11 апреля 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".