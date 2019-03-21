Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза. При этом за последний год – с начала 2018 года – произошел рост в два с лишним раза, сообщает Зарплата.ру.

Также отмечается, что количество новых резюме в данной сфере в течение 2017 и 2018 годов выросло в восемь раз, а вот в первые месяцы 2019 года произошло падение на 31%.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели водителям такси, за два года увеличилась на 9%.

Бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков, говоря о тенденциях на рынке, отмечает, что с ростом популярности приложений для вызова такси растет и количество вакансий для водителей.

"В 2018 году многие действительно рассматривали эту сферу для постоянной работы, специалисты уходили из офисов ради возможности больше заработать и свободно распоряжаться своим временем. В 2019 году мы уже наблюдаем перемены: теперь вождение такси – это скорее источник дополнительного заработка, к которому прибегают все большее количество людей", – отмечает эксперт.