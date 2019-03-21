Кроссовки направлены на экспертизу / Фото: 22.мвд.рф

Полиция конфисковала у бийского предпринимателя около 500 пар контрафактной обуви, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что во время осмотра одного из крупных торговых центров наукограда сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили контрафактную продукцию.

"Индивидуальный предприниматель продавал обувь известных торговых марок без документов, подтверждающих право на введение фирменной продукции в товарооборот.

В итоге стражи правопорядка изъяли из продажи 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки направлены на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба, нанесенного правообладателям брендов", – говорится в сообщении правоохранителей.

В том случае если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.