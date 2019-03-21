ГИБДД Барнаула вместе с дружинниками проведет в пятницу, 22 марта, профилактическое мероприятие "Пешеходный переход".

В городской Госавтоинспекции отмечают, что мероприятие направлено на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.

"Наряды ДПС будут приближены к местам расположения образовательных организаций. Рейд направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма", – указывают в ГИБДД.

Отметим, что за непредоставление преимущества пешеходам для водителей предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.