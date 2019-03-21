Туристы, срывающие веточки маральника в Горном Алтае, являются нарушителями законодательства Алтайского края. Как пояснили в Алтайтурцентре, за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу региона, предусмотрен крупный штраф: от 1 до 5 тысяч рублей – для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей – для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

Маральник – редкое краснокнижное растение, которое находится под угрозой исчезновения. В природе маральник цветет 10-14 дней, а сорванные веточки увядают за несколько часов. Законодательство запрещает уничтожение краснокнижных растений, а также их незаконную продажу, приобретение, перевозку, пересылку, хранение и другие виды использования без разрешения. Даже если турист сломает веточку или выкопает куст маральника в соседнем регионе и попытается провезти его на территорию Алтайского края, он автоматически станет нарушителем краевого закона.

Отметим, что цветение маральника собирает на Алтае десятки тысяч туристов. Одноименный праздник открывает летний туристический сезон, в 2019 году он пройдет 1 мая.