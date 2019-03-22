С 1 июля 2020 года в России вступает в силу ФЗ №522-ФЗ, согласно которому приборы учета электроэнергии, установленные у потребителей, будут переданы сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. О том, как "Барнаульская сетевая компания" готовится к исполнению этого закона, в чем его особенности и какие нововведения ждут потребителей электроэнергии, в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал заместитель генерального директора БСК Алексей Бакунин. Аmic.ru предлагает читателям выдержки из интервью.

Зона ответственности

Корр.: В чем заключается суть нового закона?

Алексей Бакунин: Ключевой момент этого закона – с 1 июля 2020 года ответственность за установку и эксплуатацию приборов учета перекладывается с потребителей на плечи сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. Граждане освобождаются от бремени содержания прибора учета.

Корр.: Как это технически будет устроено? Сейчас прибор учета под замочком у потребителя. Мы должны будем передать ключик?

А.Б.: Потребителю электроэнергии нужно будет обеспечить доступ энергетикам для того, чтобы они могли прийти и установить прибор учета. Вопросы, связанные с сохранностью прибора учета, будут урегулированы в течение оставшегося времени. Пока ответственность за сохранность прибора учета предполагается возложить на потребителя. На сегодняшний день ключевое направление законодателем задано, и мы начинаем по этому направлению работать. С первого июля будущего года сетевые компании будут устанавливать приборы учета потребителям в частном секторе и юридическим лицам, гарантирующие поставщики заниматься счетчиками в многоквартирных домах.

Новый тренд

Корр.: До 2012 года энергокомпании в рамках ФЗ № 261 "Об энергосбережении" обязали оснастить многоэтажные дома общедомовыми приборами учета. Совсем скоро в зону их ответственности попадут еще и индивидуальные приборы учета. Как вы полагаете, есть ли в этих решениях последовательность? И какова основная цель законодателей?

А.Б.: Конечно, логика таких решений есть. Основная цель – обеспечить грамотное функционирование всей системы учета на пути от производителя к потребителю. Прибор учета, который появится у потребителя, будет интегрирован в систему, которая в будущем будет эффективно работать на решение различных задач.

Корр.: Благодаря цифровизации отрасли?

А.Б.: Безусловно. То, что принесут в наши сети цифровые технологии, начнет масштабную цифровую трансформацию энергетической отрасли. Направление цифровизации было задано достаточно давно, причем речь тогда шла о цифровизации экономики в целом. Однако в виде указа впервые этот тренд был озвучен 1 марта 2018 года президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. И с того момента во всех сферах и отраслях активно начали обсуждать цифровизацию, в том числе и в энергетике. Что это такое? Это использование новых цифровых технологий для решения повседневных задач, что позволит повысить эффективность и прозрачность работы отрасли в целом.

Еще десять лет назад никто не думал, что можно в электронном виде подать заявку и получить услугу в электронном виде, некий электронный документ с электронной цифровой подписью, который будет абсолютно легитимным. Сейчас этим трудно кого-то удивить.

Так и прибор учета, совсем скоро он будет не просто считать отпущенную электроэнергию, но и обладать рядом функций, которые будут использованы в новой системе.

Интеллектуальный уровень

Корр.: Какие еще параметры будет фиксировать этот умный счетчик?

А.Б.: На данный момент требования к минимальному функционалу еще не утверждены. Закон принят, но должны выйти подзаконные акты, которые урегулируют все моменты, связанные с внедрением интеллектуальных приборов учета. Какой прибор учета будет являться интеллектуальным, каким минимальным набором функций он должен обладать. Предполагается включить достаточно много возможностей. Например, учитывать параметры качества, сохранять их и уметь передавать, вводить дистанционно ограничения подачи электроэнергии, учитывать превышение мощности и многое другое. Конкретный перечень мы увидим в тех требованиях, которые выйдут в ближайшее время.

Корр.: Каким образом житель сможет зайти в систему и посмотреть параметры своего электропотребления? Будет "Личный кабинет"?

А.Б.: Да. Закон №522-ФЗ прописывает еще ряд требований, в соответствии с которыми нужно будет обеспечить доступ к данным. Потребитель сможет посмотреть те данные, которые ему интересны. Все они будут доступны в любое время. Передача данных от счетчика на сервер компании тоже достаточно сложная задача.

Сегодня обсуждаются различные варианты интеграции счетчиков в единую систему. В начале этого года был утвержден предварительный национальный стандарт, которым утвержден протокол передачи данных NB-Fi. Этот протокол предназначен для построения распределенных сетей телеметрии, например, для интернет-вещей. Счетчики тоже попадают под этот стандарт, в рамках которого рассматривается использование канала, работающего на частотах, не требующих лицензирования.

Простые правила

Корр.: А кто заплатит за этот счетчик?

А.Б.: Федеральным законом № 522 предусмотрено с 1 июля 2020 года включение затрат на установку приборов учета в инвестиционные программы энергетических компаний. Кроме того, у современных приборов учета межповерочный интервал достаточно большой – 16 лет. Если у потребителя электросчетчик в рамках этого срока, то все в порядке, никто его трогать не будет.

Корр.: Как быть тем людям, у которых сейчас истекает срок действия счетчика?

А.Б.: Если у расчетного прибора учета истекает срок межповерочного интервала, то потребитель его должен заменить. До 1 июля 2020 года это его обязанность. Сегодня прибор учета с установкой и опломбировкой стоит 1200 рублей. Счетчик нужно поменять, и спокойно жить дальше, а через 16 лет его поменяет уже энергокомпания.

Корр.: В последнее время в СМИ много говорят о мошенниках, которые по завышенным ценам навязывают электросчетчики. Что нужно делать, чтобы не попасться на удочку аферистов?

А.Б.: Запомнить и соблюдать простые правила: абонентам Барнаульской горэлектросети снимают и устанавливают пломбы на электросчетчики только сотрудники "Барнаульской сетевой компании". Другим лицам снимать пломбы и вмешиваться в работу счетчика запрещено. Энергетики работают исключительно по предварительной заявке со стороны собственника помещения. На сегодняшний день стоимость простого прибора учета не превышает 700 рублей. Сотрудники БСК всегда предоставляют абоненту кассовый чек. Важно не путать с товарным чеком, который оставляют жулики. Представители БСК имеют удостоверение, в котором указаны наименование организации, ФИО, срок действия документа. Если у абонента возникли сомнения, то всегда можно позвонить в сервисные центры по телефонам: 50-12-48, 50-12-50, 50-20-50. Оператор проверит данные сотрудника.

Беседовала Ася Хлыновская