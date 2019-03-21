Жители Алтайского края стали активнее декларировать доходы

Жители Алтайского края стали активнее декларировать свои доходы. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, в 2019 году (по состоянию на 1 марта) количество поданных деклараций формы 3-НДФЛ выросло на 5% к аналогичному периоду прошлого года и составило 33,7 тысячи. В 2018 году налоговая служба края также отметила увеличение числа деклараций по доходам, к 1 января 2019 года их поступило 104 тысячи (на 1% больше, чем годом ранее).

Глава налоговой службы региона Юрий Куриленко связывает эту тенденцию с проведенными мероприятиями по побуждению налогоплательщиков к добровольному декларированию дохода, полученного от осуществления профессиональной деятельности в качестве арбитражных управляющих.

Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет в 2018 году составила 252 млн рублей (+42% к уровню 2017 года).

В УФНС также отмечают, что жители Алтайского края стали активнее заявлять права на налоговые вычеты. На 8% выросло число людей, которые получили социальные налоговые вычеты (19 тысяч налогоплательщиков, общая сумма вычетов составила 787 млн рублей). На 3% увеличилось количество людей, которые получили вычеты в связи с приобретением и строительством жилья (65,5 тысячи налогоплательщиков, +3% к уровню прошлого года).

"В результате заявленных налоговых вычетов сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к возврату из бюджета, составила 2053 млн рублей, что составляет 110% к уровню 2017 года", – пояснили в УФНС по Алтайскому краю.

Напомним, до 30 апреля 2019 года декларации по форме 3-НДФЛ должны подать:

граждане, которые получили доходы от продажи жилья, земельного участка, автомобиля, акций и другого имущества, которым они владели менее 3 лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года), а также от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале; от сдачи жилья и имущества в аренду;

люди, которые получили в подарок деньги или имущество от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками;

наследники авторов произведений науки, искусства, литературы, изобретений полезных моделей и промышленных образцов, получившие вознаграждение;

индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и другие лица, которые занимаются частной практикой.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно на сайте ФНС России в разделе "Программные средства" или в личном кабинете налогоплательщика (пароль можно получить в любой налоговой инспекции при наличии паспорта).

После начисления налога его необходимо будет оплатить до 15 июля 2019 года. За несвоевременное представление налоговой декларации и неуплату НДФЛ налоговым законодательством предусмотрен штраф. Справки по телефонам +7 (3852) 297-380 или 8-800-222-22-22.