Двое братьев в Алтайском крае признаны виновными в убийстве своего знакомого, которого они сбросили с балкона пятого этажа.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в октябре 2017 года в одной из квартир жилого дома в селе Кулунда братья распивали спиртное со своим знакомым.

"В ходе возникшей ссоры они стали избивать мужчину. С целью убийства злоумышленники выбросили потерпевшего с балкона пятого этажа, после чего скрылись с места происшествия. Через несколько часов мужчина скончался в медицинском учреждении", – уточняют в ведомстве.

На стадии предварительного следствия родственники утверждали, что потерпевший сам выбросился с высоты. Но эта версия была опровергнута.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.