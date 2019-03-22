Квартиры-студии всегда пользуются большим спросом. Казалось бы, ограниченное по квадратуре пространство – но сколько возможностей для комфортной жизни может подарить такая квартира.

Небольшое по площади и недорогое предложение на рынке жилой недвижимости – такой вариант подходит тем, кто обладает минимальными накоплениями. Иными словами, имея на руках небольшую сумму, можно стать обладателем собственного отдельного жилья.

Квартиры-студии покупают и для проживания, и в инвестиционных целях. Оно и понятно почему. Квартиры-студии – хороший выбор для вложения средств из-за низкого порога входа в проект, а также востребованности целевой аудиторией. Студии ликвидны: их легче купить и продать из-за привлекательной стоимости, при этом сам формат актуален среди населения.

Чаще жильцами таких квартир становятся холостяки, молодые семьи, студенты.

Эксперт проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" рассказывает, на что обратить внимание при выборе квартиры-студии для комфортной жизни.

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