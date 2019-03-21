Экс-зампреда правительства Хабаровского края Василия Шихалева задержали в алтайском городе-курорте Белокурихе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к органам следствия.

Накануне бывший чиновник был арестован на два месяца. Ранее в отношении Шихалева были возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий" и "Пособничество в мошенничестве".

"Шихалев находился на курорте "Белокуриха" на Алтае, где его задержали, а потом доставили рейсовым самолетом в Хабаровск. Из аэропорта сразу привезли в суд, где арестовали и направили в СИЗО", – рассказал источник, уточнив, что по всей видимости, задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

Отмечается, что согласно версии следствия Шихалев оказывал протекцию организации-лесопользователю, которая незаконно получила из федерального бюджета субсидии в сумме более одного миллиарда рублей.