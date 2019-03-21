Минкульт предлагает запретить общаться с дельфинами в пьяном виде

Минкульт выставил на обсуждение проект постановления правительства с требованиями к использованию животных в целях развлечения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Правила касаются содержания животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Постановление может вступить в силу с 1 января 2020 года.

В разделе об условиях содержания сказано, что пространство для животных должно быть "адекватного размера" с учетом особенностей каждой особи. Также должен быть свежий ремонт без ржавчины и элементов, которые могут навредить животному.

Запрещается подпускать людей к диким животным в зоопарке. В цирке ежедневная продолжительность дрессировки диких кошек не должна превышать пяти часов, а в дельфинариях к животным могут запретить приближаться людям с кожными и инфекционными заболеваниями и с алкогольным опьянением. В документе говорится также, что если дельфин не захочет общаться с человеком, то сеанс нужно прекратить.

В проекте есть еще один интересный пункт, касающийся океанариумов и дельфинариев, пишет "Фонтанка.Ру". Минкульт хочет обязать дикторов тщательно редактировать свои тексты на предмет достоверности информации и отсутствия насмешек над животными.