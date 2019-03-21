Амбициозный проект "РЖД-сити" будет реализован в Москве в грузовом дворе Рижского вокзала, в нем разместится единый офис, в котором будут базироваться РЖД и все ее "дочки", а площадь проекта будет больше, чем у двух башен "Федерация" в "Москве-сити", пишут "Ведомости".

Общая площадь объекта составит 450 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь двух башен "Федерация" – 442,9 квадратного метра. Стоимость строительства оценивается в 72 миллиарда рублей. Это в несколько раз дороже, чем штаб-квартира Роскосмоса в виде ракеты, на строительство которой планируют потратить 25 миллиардов рублей.

При этом РЖД намерены вложить в проект не менее 10% своих средств. Остальная часть суммы будет собрана за счет девелоперов и банков.

Как пояснили источники издания, переезд в единый офис позволит корпорации сократить операционные расходы и улучшить коммуникации между подразделениями. Ответственным за проект назначили замгендиректора компании Андрея Старкова.

Представитель РЖД в разговоре с изданием подчеркнул, что такой вопрос сейчас прорабатывается, однако обсуждать какие-либо детали пока преждевременно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Главными ее задачами станут повышение "транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями", а также расширение сети высокоскоростных магистралей.