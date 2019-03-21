Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) – Тунцзян через реку Амур, сообщает "Фонтанка.Ру" со ссылкой на сайт правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Железнодорожный мост через реку Амур состоит из 20 пролетов. Договор Москва и Пекин подписали в 2013 году, строительство начали годом позже. К осени 2018 года Китай завершил возведение своих 17 пролетов и ждал Россию, которая припозднилась со сроками возведения положенных по соглашению трех пролетов.

Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн тонн грузов в год. Длина моста – 2,2 км, из которых российская часть – 309 метров. При этом расходы на строительство российской части моста составили около 9 млрд рублей.

Последнюю стальную балку трансграничного путепровода смонтировали утром 21 марта. Мост будет введен в эксплуатацию в течение этого года.