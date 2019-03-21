Губернатор Мурманской области Ковтун попросила Путина об отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в четверг, 21 марта, заявила, что не будет участвовать в выборах 2019 года и уходит в отставку, сообщает телеканал "360".

"Дожидаясь выборов, я попросила президента страны Владимира Путина о досрочной отставке. Я сделала это для того, чтобы тот человек, который придет сюда успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия, надежды северян услышать и, опираясь на них, строить дальнейшую работу", — сказала Ковтун.

Она подчеркнула, что считает полезным обновление власти, поэтому отказывается от участия в грядущих выборах. Также она заявила, что принятое решение было осознанным и трудным, однако она покидает пост губернатора "с чувством удовлетворения и даже гордости".

Ковтун добавила, что ей вместе с командой удалось создать "мощный фундамент для развития будущего", отметила Ковтун.

Также она отметила, что президент пока не подписал ее заявление об отставке.