Всего до начала основного ремонта таким способом планируется "подлатать" 25 участков дорог / barnaul.org

Ремонт дорог с применением холодного асфальта продолжается в Барнауле, информирует пресс-центр городской администрации.

"Бригады МБУ "Автодорстрой" уже провели ремонт поврежденных участков проезжей части на улицах Советской, Титова, Солнечной Поляне, Взлетной, Просторной, на пересечении улиц Малахова и Транзитной, Павловского тракта и Георгиева, проезде Сибирском", – отмечают власти краевой столицы.

Днем в четверг, 21 марта, ремонт ведется на улицах Северо-Западной, Воровского, Кавалерийской, Аванесова, Змеиногорском тракте. А в ночную смену будет проводиться ремонт холодным асфальтом на трамвайных переездах на пересечении проспекта Ленина с улицами Аносова и Матросова.

Водителей просят по возможности заранее выбирать пути объезда.

Всего до периода начала основных ремонтно-строительных дорожных работ планируют отремонтировать холодным асфальтом 25 участков дорог.