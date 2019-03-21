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Дороги Барнаула продолжают ремонтировать холодным асфальтом

, ИА "Амител"
21 марта работы ведутся на улицах Северо-Западной, Воровского, Кавалерийской, Аванесова, Змеиногорском тракте

Всего до начала основного ремонта таким способом планируется "подлатать" 25 участков дорог / barnaul.org

Ремонт дорог с применением холодного асфальта продолжается в Барнауле, информирует пресс-центр городской администрации.

"Бригады МБУ "Автодорстрой" уже провели ремонт поврежденных участков проезжей части на улицах Советской, Титова, Солнечной Поляне, Взлетной, Просторной, на пересечении улиц Малахова и Транзитной, Павловского тракта и Георгиева, проезде Сибирском", – отмечают власти краевой столицы.

Днем в четверг, 21 марта, ремонт ведется на улицах Северо-Западной, Воровского, Кавалерийской, Аванесова, Змеиногорском тракте. А в ночную смену будет проводиться ремонт холодным асфальтом на трамвайных переездах на пересечении проспекта Ленина с улицами Аносова и Матросова.

Водителей просят по возможности заранее выбирать пути объезда.

Всего до периода начала основных ремонтно-строительных дорожных работ планируют отремонтировать холодным асфальтом 25 участков дорог.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.03.2019 14:30
- гость -

горячими коровьями лепехами надо!

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21.03.2019 15:04
- гость -

может лучше асфальт вообще снять? земля ровнее будет, чем это черное изделие

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