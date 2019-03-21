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Ни да, ни нет: депутаты не стали голосовать за отчет главы Рубцовска Фельдмана

, ИА "Амител"
Большинство народных избранников не высказали никакой позиции относительно выступления руководителя
Дмитрий Фельдман пока сохранил пост главы Рубцовска / Фото: rubtsovskmv.ru

Дмитрий Фельдман пока сохранил пост главы Рубцовска / Фото: rubtsovskmv.ru

Большинство депутатов горсовета Рубцовска на заседании в четверг, 21 марта, не стали голосовать за отчет главы города за 2018 год Дмитрия Фельдмана. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фельдман выступил с отчетом перед депутатами уже не первый раз. Когда дело дошло до голосования, депутатам сначала надо было принять за основу проект решения об отчете. Из 25 депутатов за принятие проекта за основу проголосовало всего трое, еще трое воздержались, остальные не голосовали вообще. Таким образом, депутаты даже не дошли до голосования за сам отчет.

В прошлом году на заседании депутаты большинством проголосовали против отчета городского главы. Тот попытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

Если бы сейчас депутаты поставили неуд, Фельдману на этом основании грозила бы отставка. Судя по всему, горсовет снова взял паузу, не доведя дело до логического конца.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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