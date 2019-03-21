Губернатор Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщается на сайте регионального правительства.

В своем обращении к жителям региона Берг поблагодарил их за доверие и "колоссальную поддержку": "Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области – межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы. Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков".

"Мы с вами сделали многое: строили школы и детские сады, дороги и больницы, создавали комфортную городскую среду. В фокусе внимания правительства области всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт. Я думаю, многое получилось. Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране. Мы создали крепкую образовательную базу, и сегодня Оренбуржье – третье в стране по результатам ЕГЭ. Мы серьезно расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Наш молодежный форум "Евразия", инициированный три года назад, приобрел глобальный характер, став настоящим центром евразийской интеграции", – перечислил Берг часть сделанного.

По его словам, задачи перед Оренбургской областью стоят амбициозные: "В этом году мы приступили к реализации 11 национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей. До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Решение, безусловно, примут жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года".

"С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей", – заключил Берг.