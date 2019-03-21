ФСБ провела обыски в центре питания Универсиады-2019

После завершения Универсиады-2019 в Красноярске в центр питания Универсиады наведались сотрудники местных ФСБ и управления экономической безопасности МВД, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в настоящее время из центра забирают всю документацию. "После таких мероприятий, как Универсиада, это ожидаемая вещь, что силовики заходят внепланово и проверяют. Проверяется наличие конкурсной документации и оборудования", – заявил собеседник агентства.

Глава УФАС Красноярского края Валерий Захаров рассказал местному телеканалу "ТВК" одну из возможных причин проверок: "ФСБ полагает, что Центр питания неправомерно, без конкурентных процедур на значимые суммы, около 250 миллионов рублей, закупал продукты, из которых и производилось питание для спортсменов".

По его словам, мошеннические действия были очень примитивными. Так, в положении о торгах значилась "возможность заключения контрактов с единственным поставщиком".

ФСБ и МВД пока никак не прокомментировали ситуацию. Всемирная зимняя Универсиада в этом году проходила с 2 по 12 марта в Красноярске.