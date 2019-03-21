Первый для губернатора Алтайского края Виктора Томенко отчет о работе правительства за 2018 год будет представлен депутатам краевого парламента на сессии 25 апреля. Об этом он сообщил на заседании правительства по итогам социально-экономического развития.

"25 апреля будет отчет о работе, встреча с депутатским корпусом. Надеюсь, что будут глубокие, интересные вопросы по итогам года", – сказал Томенко.

Для него этот отчет будет первым на этом посту, да и работал в регионе он только с мая прошлого года. Напомним, в начале мая 2018 года почти после 13-ти лет губернаторства в отставку ушел Александр Карлин. Сразу же на этот пост был назначен Виктор Томенко, в прошлом председатель правительства Красноярского края. Сначала он работал в статусе врио. В сентябре 2018 года занял это кресло полноправно, выиграв выборы губернатора.

Любопытно, что при Карлине отчет главы региона перед Алтайским краевым Заксобранием всегда представлялся в начале года, в январе или феврале. При Томенко АКЗС сдвинуло сроки на второй квартал года.