Барнаульская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 16 марта на пересечении улиц Юрина и Брянская.
Авария произошла коло 08:10, когда водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado допустил наезд на пешехода.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщить по телефону (3852) 393-534 или обратиться по адресу: Барнаул, улица 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
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