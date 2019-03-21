Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после длинной паузы провел долгожданное заседание правительства, где обсуждались итоги социально-экономического развития региона и реализация государственных программ в 2018 году. Томенко сразу призвал коллег соблюдать регламент и обсудить вопросы, хоть они и важные, за 75 минут. В итоге практически все докладчики исчерпали положенные лимиты, и заседание продлилось более 2,5 часов. При этом практически ни у кого из членов правительства и других высокопоставленных чиновников не возникло вопросов ни по одному из пунктов, поэтому наводящие вопросы подчиненным уже не в первый раз задавал только сам Виктор Томенко.

Основным докладчиком выступил заместитель председателя правительства края, министр экономического развития Павел Дитятев, который рассказал о главных экономических достижениях края, которые сделали в 2018 году жизнь населения лучше. Так, рост валового регионального продукта в сопоставимой стоимости оценивается на уровне 100,5% к предыдущему году. Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта вносят сельское хозяйство, промышленность и торговля (около 52% от ВРП).

Сводный индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 100,5%, индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства – 102,5%, индекс физического объема оборота розничной торговли – 101,3%.

Прирост инвестиций по итогам 2018 года составил 21,7%, объем инвестиций в основной капитал – 109,9 миллиарда рублей. Более 55% общего объема инвестиций капитальных вложений формируют крупные и средние организации – инвестировано 60,8 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем в 2017 году. В реальном секторе экономики наибольший рост инвестиций обеспечен в обрабатывающих производствах – в 1,6 раза, в добывающем секторе – в 1,3 раза, в строительстве – в 1,4 раза, в сфере транспортировки и хранения – в 1,7 раза.

Внешнеторговый оборот Алтайского края в 2018 году составил 1,6 миллиарда долларов США, при этом за последние два года объем внешней торговли со странами ближнего и дальнего зарубежья увеличился на 71%, прежде всего за счет наращивания экспортных поставок алтайской продукции.

Объем экспорта Алтайского края увеличился в сравнении с 2017 годом на 19,6% – до 1,1 миллиарда долларов США (69,2% внешнеторгового оборота). При этом несырьевой неэнергетический экспорт в 2018 году занимает большую часть (61%) внешних поставок региона – 692,1 миллиона долларов США.

Выслушав доклад Павла Дитятева, Виктор Томенко призвал коллег обсудить его и задать министру уточняющие вопросы, но уже не в первый раз на подобных заседаниях кабмина они отсутствовали.

"Неужели все понятно по итогам работы Алтайского края за 2018 год? Коллеги, давайте уже поактивнее", – обратился к собравшимся Виктор Томенко.

Как и в прошлые разы, у губернатора нашлось много уточняющих вопросов по презентации. Так, во время прошлых собраний многие министры уже выслушали пожелания главы региона, что презентации должны быть сделаны не для галочки, а для того чтобы по ним все министры понимали, что реально происходит в крае.

Виктор Томенко решил поинтересоваться, как удалось Алтайскому краю привлечь инвестиций на 21% больше, чем в 2017 году и кто эти компании, которые вкладывали свои деньги. По презентации, к слову, это не было понятно.

"Нужно знать в лицо эти компании. Они настоящие экономические герои", – сказал Томенко.

После ряда наводящих вопросов, губернатор обратился к правительству с тем, что нужно научиться прогнозировать все экономические показатели заранее и научиться считать деньги, потому что постоянно в отчетах, которые кладутся ему на стол, разные цифры.

"Я получаю материалы из органов власти, чтобы край представлять на каких-то форумах, как высшее должностное лицо. В январе был Гайдаровский форум. Я туда ехал с объемом инвестиций в районе 95 миллиардов. В итоге мы выходим на уровень 110 миллиардов. Отклонения большие. Не умеем считать, не умеем прогнозировать. В июне прошлого года, когда я только приехал в Алтайский край, мне положили справку на стол, где стоял прогнозируемый объем инвестиций в 80 миллиардов. Наступает август и мне кладут уже новый доклад, где 87 миллиардов. Надо учиться считать. Когда тебя мотает туда-сюда на 20% – это не разговор", – высказался Виктор Томенко.

Отметим, что экономические итоги для Алтайского края в 2018 году лягут в отчет губернатора Алтайского края перед депутатами АКЗС на сессии, которая состоится 25 апреля. Как высказал в ходе заседания спикер парламента Александр Романенко, в целом показатели очень хорошие и, по его мнению, у исполнительной власти есть четкое понимание того, в каких направлениях нужно усилить свою работу. При этом Романенко подчеркнул, что высказывают свою точку зрения, а депутаты оценят работу власти за прошлый год после подробного отчета на апрельской сессии.