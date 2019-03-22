Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Подрывные работы на реке Бия произвели специалисты инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Противопаводковые мероприятия проводятся в 50 км вверх по течению реки у поселка Мальцева Курья.

Военные специалисты совместно с сотрудниками ГУ МЧС выполнили сверление льда и опустили в полученные лунки по 2,5 кг взрывчатки. Всего было подорвано двенадцать тысяч квадратных метров ледяного поля. До конца недели военнослужащие планируют освободить от "ледяного плена" русло реки площадью до семидесяти тысяч квадратных метров.