Пятница, 22 Март, 07:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 63,74
€ 72,79
257601
Обь
-7см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Большой взрыв: как на Алтае освобождают реки ото льда

, ИА "Амител"
Подготовка к паводку в Алтайском крае идет полным ходом

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Подрывные работы на реке Бия произвели специалисты инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Противопаводковые мероприятия проводятся в 50 км вверх по течению реки у поселка Мальцева Курья.

Военные специалисты совместно с сотрудниками ГУ МЧС выполнили сверление льда и опустили в полученные лунки по 2,5 кг взрывчатки. Всего было подорвано двенадцать тысяч квадратных метров ледяного поля. До конца недели военнослужащие планируют освободить от "ледяного плена" русло реки площадью до семидесяти тысяч квадратных метров.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
07:34
Умный счетчик: как барнаульские энергетики готовятся к масштабной цифровизации 0
07:30
Все по 49 рублей: ловим добрый ценопад в Charity Market 0
07:19
Коммунальщиков в Барнауле заставят отремонтировать разрушенные ими дороги 2
07:03
Двухэтажную квартиру с теплым полом и барбекю продают в Барнауле за 8,99 млн 0
06:48
Врио главы Горного Алтая провел первую рабочую встречу в новом качестве 0
06:32
Осторожно, детский сад: веселые фотографии из будней малышей 0
06:17
Тепло до +13 градусов обещают в Алтайском крае 22 марта 0
06:01
Большой взрыв: как на Алтае освобождают реки ото льда 0
05:55
Минэкономразвития: рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% 0
04:55
Перечень опасных пород собак сократили в МВД до 13 пунктов 1
03:44
Рогозин: "Роскосмос" получил средства на строительство второй очереди Восточного 0
02:25
Самые качественные продукты в России назвал глава Роскачества 0
01:25
Физики приблизились к разгадке пропажи антиматерии из Вселенной 0
00:14
Британские ученые нашли животное, умеющее "строить рожи" 0
23:53
Житель Алтая замаскировал убийство односельчанина под его исчезновение 0
23:33
"Мисс Москва 2018" лишили короны за бездействие 0
23:17
Поклонская желает превратить мем "няш-мяш" в бренд Крыма 1
22:53
Педофила выпустили из-под стражи из-за отсутствия переводчика в Волгограде 2
22:33
Киллера-неудачника с сигнальным пистолетом задержали в Москве 2
22:23
Житель Алтайского края обвиняется в изнасиловании собственной 13-летней дочери 0
21:53
Международные резервы России с 8 по 15 марта выросли на $3,2 млрд 0
21:32
Песков назвал "вольными упражнениями" статью о сохранении власти у Путина 0
21:17
Стало известно, сколько зарабатывали алтайские чиновники в 2018 году 0
20:43
Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России 1
20:21
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище 0
20:13
Марат Башаров официально развелся с женой 0
19:21
Салагай: продажу алкоголя с 21 года поддержало большинство регионов России 3
19:08
Коротко о главном: отчет губернатора, "Изумрудный" и экономическое резюме
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 марта
18:51
Спецслужбы Алтая устанавливают лиц, сообщивших о минировании бийского СИЗО 0
18:34
Врачи посоветовали звезде фильмов для взрослых Берковой минимизировать нагрузки 6
18:04
Порошенко показал развитие метро Харькова снимком из Санкт-Петербурга 1
17:54
Минздрав представил законопроект о продаже алкоголя с 21 года 2
17:34
Володин назвал введенные Украиной санкции нелогичными и бессмысленными 0
17:21
Стоп-кадр. Для непонятливых – грузовик не проедет! 3
17:13
Подрядчик из Саратова разработает проект благоустройства трех зон в Барнауле 4
17:05
Большое будущее малого бизнеса: алтайская история успеха 0
17:02
Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума 4
16:49
Офицер Росгвардии осужден в Барнауле за взятку оружием 0
16:33
ФСБ провела обыски в центре питания Универсиады-2019 2
16:23
"Отклонения большие": Томенко призвал правительство научиться считать деньги 8
16:14
Россия достроила свои 300 метров моста в Китай 4
16:03
Toyota Land Cruiser Prado сбила пешехода в Барнауле, полиция ищет очевидцев 1
15:48
"РЖД-сити" обойдется в три раза дороже, чем штаб Роскосмоса в виде ракеты 5
15:32
Дума Бийска приняла отчет главы города большинством голосов 0
15:23
Стала известна дата отчета губернатора Алтайского края Томенко по итогам года 6
15:12
Ежемесячную выплату по рождению первенца на Алтае получают более 5000 семей 0
15:02
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке 0
14:49
Ни да, ни нет: депутаты не стали голосовать за отчет главы Рубцовска Фельдмана 0
14:31
Губернатор Мурманской области Ковтун попросила Путина об отставке 4
14:22
Дороги Барнаула продолжают ремонтировать холодным асфальтом 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.