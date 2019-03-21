Володин назвал введенные Украиной санкции нелогичными и бессмысленными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что очередные санкции, которые ввели украинские власти против российских политиков, нельзя объяснить с логической точки зрения, сообщает "Интерфакс".

"Это пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, они говорят о бессилии тех, кто их принимает", – подчеркнул Володин.

По его словам, причины введения подобных ограничительных мер не поддаются пониманию. Осознать их тоже невозможно, поскольку "нет у них нет ни смысла, ни логики".

Кроме того, как отметил Володин, предпринимаемые Киевом решения не соответствуют украинскому законодательству и международным нормам.

Он также добавил, что число попавших под санкции чиновников достигло почти тысячи человек.

Сам Володин тоже оказался среди тех, кого внесли в санкционный список Украины. В Госдуме предположили, что это связано с его высказываниями.