Минздрав представил законопроект о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав предлагает внести в законодательство изменение, согласно которому будет запрещена продажа "алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года". Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что изменения вступят в силу в январе 2020 года. В настоящее время продажу спиртных напитков несовершеннолетним регламентирует федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Минздравом продвигается сразу несколько инициатив, направленных на борьбу с алкогольной зависимостью. В частности, ведомство выступило за перенос спиртного в отдельные, изолированные помещения в крупных магазинах. Также алкоголь может исчезнуть и из точек общепита.

В правительстве России к некоторым идеям отнеслись с некоторым подозрением. В Минпромторге, например, заявили, что из-за ограничения продаж потребление спиртного едва ли значительно сократится. Зато малый и средний бизнес ощутят негативные последствия реализации таких инициатив. Сложной может стать и ситуация с конкуренцией.

Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что до 21-летнего возраста человек более уязвим "с точки зрения формирования стереотипа рискованного поведения в будущем".