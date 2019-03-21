Порошенко показал развитие метро Харькова снимком из Санкт-Петербурга

Команда президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов выпустила агитационные брошюры, в которых развитие харьковского метро показали снимком ведущихся работ в петербургском метрополитене, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Facebook Александра Попова, который является автором фотографии.

"Ну, дело хорошее. Только как-то странно решил. Если кратко, то Петро украл мою фотографию со строительства станции "Обводный Канал" в Санкт-Петербурге, снятую 8 лет назад. И проиллюстрировал строительство станции "Державинская". На фото изображен финиш ТПМК для наклонного хода, так как станция в СПб глубокого заложения. А вот станция в Харькове – мелкого. Ну право, какие мелочи, подумаешь, наврал своим избирателям в очередной раз", – написал Попов.

Изначально на брошюру обратила внимание украинская журналистка Татьяна Федоркова. Она заметила, что копирайт фото метро обрезали, и указала на тот факт, что на нем изображено строительство петербургского метро.

Выборы на Украине состоятся 31 марта.