Суд вынес приговор в отношении начальника отдела лицензионно-разрешительной работы города Барнаула Управления Росгвардии РФ по Алтайскому краю, которого обвиняли во взятке в виде двух единиц оружия.

Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимый установил в действиях взяткодателя состав административного правонарушения, а именно истечение действия разрешений на оружие.

Но предусмотренных законом действий он не предпринял, а приобрел оружие для своего личного пользования, переоформив его на других лиц задним числом, для того чтобы не привлекать гражданина к административной ответственности.

"Впоследствии одна единица оружия была продана подсудимым третьему лицу, что указывает на корысть его действий", – подчеркивают в прокуратуре.

Обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 10-ти кратном размере суммы взятки и лишением права занимать должности на государственной службе сроком два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.