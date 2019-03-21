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Администрация Барнаула заплатит 962 тысячи рублей за разработку проектно-сметной документации по благоустройству трех общественных территорий города в рамках приоритетного проекта "Комфортная городская среда". В ходе электронного аукциона стал известен подрядчик, который и разработает проекты трех зон. Примечательно, что им стали не местные архитекторы, как это было в прошлом году, а компания-проектировщик из Саратова.

Как следует из данных аукциона, начальная цена лота на электронном аукционе составила 2,2 миллиона рублей. В итоге было заявлено пять участников, включая "Алтайкоммунпроект", "Альфа-Проект", "АРКС 11" и компанию "ИНженерингСтрой Саратов", которая в итоге выиграла аукцион и разработает проект за 962 тысячи рублей.

Согласно данным, победителю предстоит разработать проектно-сметную документацию благоустройства сквера на ул. Панфиловцев, 22 и двух аллей, расположенных по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова. В процессе работ подрядчик проведет инженерно-геодезические изыскания с дендрологическим планом и пересчетной ведомостью зеленых насаждений, разработает концепцию внешнего вида зеленых зон. Готовый проект в администрацию Барнаула подрядчик обязан будет предоставить не позднее 80 дней от даты подписания контракта.

Отметим, что все три зоны будут профинансированы в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". В 2019 году на них будет выделено около 106 миллионов рублей. Планируется, что на аллее по ул. Георгия Исакова кроме замены асфальтового покрытия, размещения цветников и малых архитектурных форм планируется обустройство велосипедной дорожки.