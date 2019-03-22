Фото: Екатерина Смолихина

Коммунальщиков и строителей в Барнауле весной 2019 года обяжут восстановить участки новых дорог, которые пострадали по их вине. Так, только из-за порывов на сетях был причинен ущерб дорожному покрытию на десятках улиц. При этом барнаульские власти уверяют, что волноваться нечего, уже в апреле все недочеты будут исправлены.

Так, 21 марта председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев провел объезд дорог города, отремонтированных по проекту "Безопасные и качественные дороги". На сегодняшний день из 77 участков дорог, отремонтированных в рамках проекта, на 11 выявлены повреждения, образовавшиеся вследствие аварий на коммунальных сетях. Характер этих повреждений можно разделить на три блока: коммунальные аварии на сетях водоснабжения и канализации, аварии на теплосетях, а также подключение построенных зданий к коммуникациям, расположенным под дорогами. Имеются повреждения на таких ранее отремонтированных улицах, как Г. Исакова, Эмилии Алексеевой, Димитрова, Телефонная, Дальняя, проспект Социалистический и других.

В частности, на улице Эмилии Алексеевой строительная компания прокладывала коммуникации к новостройке. Как результат – пришлось вскрывать новый асфальт. Теперь весной компания "Вот это дом!" устранит все за свой счет. Обещают, что качество от этого не пострадает.

Повреждения на дорогах, образовавшиеся по причине проведения работ на инженерных сетях, не относятся к гарантийным случаям, так как не являются следствием некачественно выполненных дорожных работ. Ответственность за восстановление дорожного покрытия на таких перекопах лежит на собственниках инженерных сетей. В случае неисполнения сроков либо некачественном выполнении восстановительных работ организации несут административную ответственность.

Антон Шеломенцев сообщил журналистам, что в ближайшее время произойдет комиссионное обследование дорог, отремонтированных за двухлетний период реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". По предварительной оценке, значительных дефектов, не связанных с коммунальными авариями на сетях, на данных объектах не выявлено.

