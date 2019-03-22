Солнечная и теплая погода ожидается в Алтайском крае в пятницу, 22 марта – воздух в регионе местами прогреется до +13 градусов.

"Без осадков, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", – говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +2...+7 градусов, в предгорьях будет до +13 градусов.

Ветер ожидается южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле будет без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице +4...+6 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.