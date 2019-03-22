Сразу трое сотрудников Алтайского филиала "Ростелекома" прошли кастинг и выступят в качестве актеров в уникальном театральном проекте "Большая сцена". В Год культуры национальный оператор связи решил поддержать пятый юбилейный сезон популярного в Барнауле социального проекта.

Премьера "Большой сцены" состоится 18 апреля 2019 года во Дворце культуры краевой столицы. Традиционно спектакль состоит из четырех постановок разных театральных жанров, в котором, по задумке организаторов, играют непрофессиональные актеры. В этом году в проекте заявлено 25 участников. Среди них – руководители бизнес-компаний и представители таких профессий как архитектор, дизайнер, кондитер, журналист, юрист. Алтайский филиал "Ростелекома" в актерской труппе представят руководитель направления планирования Людмила Гордюшкина, менеджеры по продажам клиентам малого и среднего бизнеса Инна Черепанова и Анна Прокопова.

Рабочие репетиции и подготовка к спектаклю начались в феврале. Инна Черепанова и Людмила Гордюшкина работают в труппе педагога-режиссера Дарьи Уханкиной. Анну Прокопову принял в команду режиссер Николай Вязигин. Имена драматургов и пьесы, по которым ставятся мини-спектакли, пока не разглашаются, участники проекта пока говорят только о своих ролях.

"Я играю хозяина слона, и навыки работы с клиентами в федеральной компании – умение подать себя, грамотно строить фразы, общительность – помогают лучше войти в образ и освоиться в новой роли. Это невероятное погружение в мир искусства", – говорит Инна Черепанова.

Четыре сезона проект "Большая сцена" проходит с аншлагом. Пятую театральную постановку увидят более 700 барнаульских зрителей.

"Вместе с организаторами проекта мы хотим привлечь внимание горожан к театральному искусству в Год культуры в России, а участием наших сотрудников в постановке показать, что талантливый специалист по продажам "Ростелекома" способен проявить мастерство и на театральных подмостках. Часть суммы с проданных билетов пойдет на благотворительность, в помощь одной из детских творческих студий. Это еще одна возможность помочь детям с особенными потребностями стать ближе к мечте о сцене", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Организаторами проекта "Большая сцена" выступают журнал "Автограф" при поддержке комитета по культуре Барнаула и Алтайского государственного музыкального театра.

Справка

В предыдущие сезоны проекта сто рублей с каждого проданного на спектакль билета были направлены в Алтайскую региональную общественную организацию "Мать и дитя" для помощи детям, проходящим лечение в отделении онкогематологии Алтайской краевой детской клинической больницы.