Замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что подход ведомства к борьбе с чрезмерным употреблением спиртного одобряют во многих российских регионах, а большинство из них выступает за увеличение возраста продажи крепкого алкоголя с 21 года, сообщает "Интерфакс".

"На текущий момент такой подход поддержан более чем 50 регионами нашей страны и в целом более 50 регионов поддерживают инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя", — подчеркнул Салагай.

В ходе общественных слушаний соответствующего законопроекта он заметил, что идея Минздрава стала одной из тех, что нашли наибольшую поддержку у населения.

"Те социологические опросы, которые проводились на протяжении последних пяти лет, показывают очень высокую поддержку: порядка 70%", — добавил Салагай.

Закон, пояснил он, вынесли на общественное обсуждение в том числе для того, чтобы определить, стоит ли ограничивать продажу всех спиртных напитков для лиц младше 21 года.

По словам Салагая, сократить потребление алкоголя необходимо, поскольку это является одним из основных условий уменьшения уровня смертности среди трудоспособного населения. Также он напомнил, что вероятность алкоголизма и в целом увеличение потребления спиртного напрямую зависят от раннего начала распивания алкогольных напитков. "Поэтому оставлять эти вопросы без внимания мы не можем", — заключил замминистра.