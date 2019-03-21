Спецслужбы Алтайского края устанавливают лиц, причастных к распространению информации о готовящемся взрыве и поджоге в учреждении уголовно–исполнительной системы, сообщается в паблике "ГУЛАГАНЕБУДЕТ: Новости ФСИН, УИС".

Как отмечается, в четверг утром, 21 марта, в дежурную часть СИЗО-2 г.Бийска и в дежурную часть колонии-поселения №2 г.Бийска поступило письмо следующего содержания: "Сообщаем, что на крышах колонии и изолятора находятся заложенные взрывные устройства. Времени очень у вас мало, поэтому советуем немедленно эвакуироваться. Не игнорируйте письмо, потому что люди будут осуждены к смертному приговору который будет исполнен немедленно".

Сообщается, что в КП-2 была незамедлительно произведена эвакуация спецконтингента и сотрудников, в СИЗО-2 — только сотрудников.

Также было выставлено усиление и оцепление. Произведено оповещение ГУ МВД, УФСБ, ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"На данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено. Режимные учреждения функционируют в штатном режиме. Пострадавших нет", — говорится в сообщении паблика.