Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и Елизаветы, сообщает РИА "Новости".

Заседание проходило в закрытом режиме. "Исковые требования удовлетворить", — огласила решение судья.

В декабре 2018 года СМИ писали, что супруга Башарова попала в больницу с переломом носа. По словам ее брата, Башаров избил ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что Елизавета подала иск о разводе, актер узнал из соцсетей. Пара поженилась в 2017 году, у них есть несовершеннолетний сын.